Villa San Giovanni, incubo idrico. Santoro denuncia: “acqua a singhiozzo, disagi quotidiani e silenzi”

“Come Capogruppo consiliare di Forza Italia, ho ritenuto doveroso presentare una nuova interrogazione sulla gestione della distribuzione idrica, perché la città non può continuare a convivere con un problema che, giorno dopo giorno, si è trasformato in una vera e propria emergenza quotidiana. I cittadini segnalano da tempo rubinetti asciutti nelle ore notturne, cali di pressione e disservizi costanti che colpiscono famiglie, anziani e attività commerciali. Situazioni che rendono difficoltose anche le azioni più semplici della vita domestica e che stanno minando la pazienza di un’intera comunità. Non è accettabile che nel 2025 Villa San Giovanni debba fare i conti con un servizio essenziale erogato a singhiozzo”. Comincia così la nota di Marco Santoro, consigliere comunale di Villa San Giovanni.

“I cittadini devono sapere perché l’acqua non arriva nelle loro case”

“Già in passato avevo chiesto chiarezza, domandando una relazione che facesse piena luce sulla gestione dell’acqua, sui volumi acquistati da Sorical, sulla distribuzione nei quartieri e sulle perdite della rete. Quella documentazione non è mai arrivata e, intanto, i problemi restano, mentre dall’Amministrazione continuano a giungere soltanto comunicati che scaricano la responsabilità su Sorical. È troppo facile rifugiarsi dietro giustificazioni e rimpalli. I cittadini hanno diritto a sapere perché l’acqua non arriva nelle loro case, hanno diritto a conoscere le reali cause delle interruzioni e, soprattutto, hanno diritto a vedere messe in campo soluzioni immediate e concrete. L’acqua non è un favore che l’Amministrazione concede: è un diritto primario che va garantito a tutti, senza se e senza ma”.

“Con l’interrogazione presentata in Consiglio comunale chiedo che finalmente si faccia chiarezza e si metta nero su bianco quale sia la reale gestione del servizio idrico e quali siano le azioni che l’Amministrazione intende intraprendere per porre fine a questo stato di cose. Ho anche invitato il Sindaco a rafforzare la squadra di governo su questa materia, perché la questione è troppo delicata per essere gestita con superficialità o con strumenti insufficienti”.

“Come Capogruppo di Forza Italia ribadisco la mia disponibilità a collaborare, ma a una condizione: che ci sia la volontà politica di affrontare davvero il problema e di risolverlo. La città è stanca di proclami e di rinvii. I cittadini vogliono risposte vere, non parole. ‘L’acqua è un bene vitale, non un lusso – dichiara –. È il simbolo stesso della dignità di una comunità. Negare o ridurre questo diritto significa compromettere la qualità della vita delle persone. Per questo continuerò a insistere finché non arriveranno risposte chiare e soluzioni definitive'”.