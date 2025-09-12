Villa San Giovanni, cimiteri nel degrado: Santoro (FI) denuncia abbandono e condizioni indecorose

“A distanza di oltre tre anni dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, i cimiteri comunali di Villa San Giovanni e Cannitello versano in condizioni di degrado e incuria che destano profonda preoccupazione e indignazione”. Il Capogruppo comunale di Forza Italia, Marco Santoro, ha depositato una nuova interrogazione consiliare con cui chiede conto delle gravi carenze nella manutenzione e nel decoro di questi luoghi, che dovrebbero essere spazi di raccoglimento, memoria e rispetto, e che invece appaiono abbandonati a se stessi.

“Già con una precedente interrogazione era stata richiesta all’Amministrazione una relazione dettagliata sugli interventi di pulizia, cura del verde, riparazioni e manutenzione straordinaria. Una relazione che – nonostante gli impegni formali – non è mai stata trasmessa né discussa in Consiglio comunale. Si tratta di un silenzio istituzionale inaccettabile, che si aggiunge alle criticità denunciate dai cittadini”.

“Le segnalazioni che arrivano quotidianamente evidenziano un quadro desolante: accumuli di rifiuti, vegetazione incolta, vialetti dissestati, strutture murarie fatiscenti. A ciò si aggiunge lo stato di abbandono delle fontane, spesso in condizioni igienico-sanitarie precarie, con scarichi otturati e ristagni d’acqua che favoriscono la proliferazione di zanzare e insetti, creando ulteriori disagi e rischi per la salute pubblica”.

“Non è più accettabile – dichiara il Capogruppo Santoro – che le bare vengano depositate senza essere sepolte, in condizioni indecorose e umilianti per le famiglie che aspettano di poter dare una degna sepoltura ai propri cari. È dovere dell’Amministrazione affrontare subito questo problema, avviando un piano di ampliamento dei cimiteri comunali che consenta una gestione dignitosa e rispettosa delle sepolture e dia ai cittadini la possibilità di avere un luogo dove poter pregare e ricordare i propri defunti.”

“È giunto il momento – conclude Santoro – che l’Amministrazione comunale, con senso di responsabilità e rispetto verso la comunità, avvii immediatamente interventi concreti, mettendo fine all’attuale situazione e restituendo dignità ai cimiteri e alle sepolture. I cittadini attendono risposte e azioni, non più promesse o rinvii“.