Vibonese, terminati i lavori sul muro divisorio allo stadio: contro la Reggina aperti tutti i settori

In una nota, firmata dal presidente Cammarata, la “U.S. Vibonese Calcio comunica che sono terminati i lavori di realizzazione del muro divisorio tra i settori curva e tribuna dello stadio Luigi Razza. L’intervento ha risolto così definitivamente la situazione di promiscuità tra i settori che aveva creato criticità dal punto di vista della sicurezza e della conformità alle normative vigenti. La società ringrazia sentitamente l’Amministrazione comunale per l’impegno profuso e per aver dato seguito alle richieste avanzate, garantendo ora la piena fruibilità dell’impianto sportivo in vista del prossimo importante appuntamento”.

“Grazie al completamento di questi lavori, per il derby contro la Reggina sarà possibile l’apertura di tutti i settori dello stadio, permettendo ai tifosi di vivere appieno questa straordinaria sfida che rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi della stagione. U.S. Vibonese Calcio esprime la propria soddisfazione per la risoluzione di questa problematica e auspica che la collaborazione con l’Amministrazione comunale possa continuare in maniera proficua per il bene dello sport e della città di Vibo Valentia”.

Nei giorni scorsi era stata paventata l’ipotesi di un rischio porte chiuse per la partita di domenica, a causa di questo problema. Il club però ha poi annunciato la “Giornata rossoblu”, in attesa dell’ok sui lavori conclusi, arrivato oggi. Così lo stadio “Luigi Razza” potrà essere di nuovo totalmente disponibile.