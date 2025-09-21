Vibonese-Reggina, per Trocini la squadra è in crescita: “abbiamo dominato, ma bisogna segnare”

La Reggina ha pareggiato a Vibo, ottenendo il quarto punto in tre partite. La vetta dista già tre punti e la squadra continua a non mostrare l’atteggiamento di chi dovrebbe – come affermano da tempo i dirigenti – stravincere il campionato. La Vibonese conferma ottima organizzazione di gioco e palleggio, decidendo di non buttare mai il pallone: una ripartenza dal basso che mantiene da due anni, sin dai tempi di Buscé. Gli amaranto si dimostrano solidi dietro (secondo clean sheet di fila), pur rischiando qualcosa, ma non riescono a pungere davanti.

Per Trocini, però, la squadra è in crescita e a mancare è stato solo il risultato: “meritavamo i tre punti, abbiamo dominato e ho visto i ragazzi in crescita, ma bisogna buttarla dentro”, ha detto il tecnico a Radio Febea. “Mi interessava vedere il gruppo crescere, così come la prestazione, ma il risultato non ci soddisfa e il pareggio ci sta stretto”.