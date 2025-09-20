Vibonese-Reggina, i convocati di Trocini: rientra Edera

I 20 calciatori convocati per il match Vibonese-Reggina di domani pomeriggio, alle ore 15

Reggina-Castrumfavara trocini
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il tecnico amaranto Bruno Trocini ha convocato 20 calciatori per il match Vibonese-Reggina di domani pomeriggio, alle ore 15. Dalla lista risulta che Edera è rientrato e che c’è anche Lagonigro, uscito per infortunio nella gara contro la Nissa. Assente Rosario Girasole, infortunato, e fuori anche Zenuni.

Di seguito l’elenco:

  • Portieri: Boschi, Lagonigro,
  • Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
  • Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino
  • Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa

