Vibonese-Reggina, i convocati di Trocini: rientra Edera

Il tecnico amaranto Bruno Trocini ha convocato 20 calciatori per il match Vibonese-Reggina di domani pomeriggio, alle ore 15. Dalla lista risulta che Edera è rientrato e che c’è anche Lagonigro, uscito per infortunio nella gara contro la Nissa. Assente Rosario Girasole, infortunato, e fuori anche Zenuni.
Di seguito l’elenco:
- Portieri: Boschi, Lagonigro,
- Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
- Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino
- Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa