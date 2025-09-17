Vibonese-Reggina (e non solo), l’iniziativa del club rossoblu: biglietti gratis per i bambini | INFO

C’è grande attesa, in casa Vibonese, per il match di domenica contro la Reggina. La squadra è partita bene in campionato, ottenendo quattro punti in due partite, e ha già affrontato gli amaranto qualche settimana fa in Coppa Italia. In occasione della partita, il club ha già annunciato la “Giornata Rossoblu”, ma questa mattina ha ufficializzato anche un’altra iniziativa, che entrerà in vigore da domenica e durerà per tutta la stagione.

“US Vibonese Calcio, in risposta alle numerose richieste pervenute dai propri sostenitori, è lieta di comunicare una importante decisione a favore delle famiglie e dei giovani tifosi. A partire dalle prossima gara casalinga contro la Reggina, tutti i bambini fino a 10 anni potranno accedere gratuitamente a tutti i settori dello stadio: Tribuna, Curva e Settore Ospiti. Questa iniziativa nasce dalla volontà della società di avvicinare sempre più i giovani al mondo del calcio e di sostenere le famiglie che desiderano condividere la passione rossoblù con i propri figli” si legge nella nota firmata dal presidente Fernando Cammarata.