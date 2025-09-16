Vibonese-Reggina, al “Luigi Razza” è “Giornata Rossoblu”: le info su prezzi e biglietti

Domenica al “Luigi Razza” sarà “Giornata Rossoblu”. Valgono gli abbonamenti, non gli accrediti. Così la Vibonese ha intenzione di organizzare una vera e propria festa dello sport in occasione della sfida contro la Reggina. I rapporti tra le due piazze sono sempre stati molto amichevoli, ma nel corso dell’ultima stagione è successo di tutto e di più, per via di alcune accuse mosse dalla società di Ballarino. Questa estate la proprietà rossoblu è cambiata, mentre la squadra ha pregustato la possibilità di rimanere da sola a punteggio pieno dopo due giornate, ipotesi poi sfumata.

Info e prezzi della prevendita

Ora l’idea di una grande festa: “US Vibonese Calcio comunica che, in occasione della gara Vibonese-Reggina in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00 presso lo Stadio “Luigi Razza”, è stata indetta la Giornata Rossoblù. Validi comunque gli abbonamenti stagionali ma non saranno concessi accrediti di alcun genere”, si legge in una nota.

Questi i prezzi:

Tribuna vip €20

Tribuna €15 – Ridotto Donne, Under 14, Over 65 €8

Curva €8 – Ridotto Donne, Under 14, Over 65 €5

La tifoseria ospite può acquistare i tagliandi di ingresso in prevendita sulla piattaforma ‘Go2’ al costo di 15€ (+ diritti). Botteghino dello stadio “Razza” aperto domenica dalle ore 10:30.

Circolata l’ipotesi di un rischio a porte chiuse, ma…

In queste ore è circolata l’ipotesi di un rischio porte chiuse per la partita, per via di lavori nell’impianto ancora non realizzati. Oltre una settimana fa, in tal senso, il club aveva diffuso un comunicato durissimo, mostrandosi stizzito col Comune. A leggere il comunicato della Vibonese, che annuncia “Giornata Rossoblu” e prezzi, il problema sembrerebbe essere stato risolto.