Vibo Valentia, condizioni disperate per il piccolo Francesco: encefalogramma piatto

Non ci sono più speranze per il piccolo Francesco, il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi dopo essere stato colpito da una trave nel Parco urbano di Vibo Valentia. A renderlo noto è stato il vescovo della diocesi, Attilio Nostro, confermando la drammaticità della situazione clinica del bambino. Il cuore del piccolo continua a battere, ma l’encefalogramma è piatto, segno che le sue condizioni sono irreversibili.

Dopo l’incidente, Francesco era stato trasferito d’urgenza con un volo di Stato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. L’intera comunità di Vibo resta sconvolta e unita nel dolore, stringendosi attorno alla famiglia del bambino in queste ore tragiche.