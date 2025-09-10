Vibo Valentia, alla scoperta della vecchia area archeologica di Castelmonardo | VIDEO

Pochi chilometri a sud-est del centro moderno di Filadelfia (provincia di Vibo Valentia) si trova l’area archeologica di Castelmonardo. Essa è costituita dai resti di un antico borgo medievale ormai abbandonato, distrutto dai terremoti del 1783. L’area sorge su una collina di arenaria, formata su tre colli collegati da valli, nella zona delle Serre Vibonesi L’abitato includeva strutture quali: mura difensive, chiese, una rocca (fortezza), fontane, ipogei (ambienti sotterranei), grotte e resti di edifici pubblici e privati.

Alcuni reperti risalgono anche al periodo neolitico, a testimonianza di una frequentazione antica del sito. Nel video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb vi portiamo all’interno dell’Area Archeologica di Castelmonardo.