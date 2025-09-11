Viabilità Messina, interventi di potatura a San Filippo Superiore: attenzione alla rimozione coatta | INFO

Da oggi, giovedì 11 settembre, fino a venerdì 12 settembre, in specifiche fasce orarie, la zona di San Filippo Superiore sarà interessata da interventi di potatura, pertanto vigeranno divieti di sosta con rimozione coatta

Oggi, giovedì 11, e domani, venerdì 12 settembre, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, si effettuano interventi di potatura dei rami di un albero in un tratto di via Ciraolo, a San Filippo Superiore. Pertanto, nel predetto tratto, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare, garantendo in sicurezza la transitabilità dello stesso tratto di strada, ad intervalli regolari, e assecondando le esigenze viabili che si presentano durante l’esecuzione dei lavori di potatura, al fine di far defluire i veicoli in transito, poiché la suddetta strada rappresenta l’unico collegamento tra San Filippo Inferiore e San Filippo Superiore.

