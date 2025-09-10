Viabilità Messina: imminenti interventi di scerbatura, potature e spazzamento

Da domani, giovedì 11, sino a martedì 16 settembre, nella fascia oraria 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura, potatura e spazzamento in alcune strade di Messina centro sud e centro nord: vie Peculio Frumentario (entrambi i lati), dall’incrocio via Cavalluccio a via XXIV Maggio; Dama Bianca (entrambi i lati), dall’incrocio via Peculio Frumentario a via Malvizzi compreso parcheggio; quadrilatero compreso tra via Geraci lato sud, via Ghibellina lato mare, viale Europa lato nord, via Risorgimento lato monte comprese traverse interne; quadrilatero compreso tra viale San Martino lato monte, via Risorgimento lato mare, via Geraci lato sud, viale Europa lato nord, comprese vie interne; quadrilatero compreso tra via Ghibellina, via Santa Cecilia lato nord, via Maddalena lato sud, via Risorgimento lato monte, comprese traverse interne; e quadrilatero compreso tra via Risorgimento lato mare, viale San Martino lato monte, via Maddalena lato sud, via Santa Cecilia lato nord, comprese traverse interne. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.