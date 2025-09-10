Viabilità Messina, divieto di sosta e di transito veicolare a Gesso e Curcuraci nei prossimi giorni

Dalle ore 8 di domani, giovedì 11, sino alle 19 di venerdì 12 settembre, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare in piazza Sant’Antonio Abate a Gesso, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare nelle adiacenti vie Milazzo, Belvedere ed Eolo. Provvedimento adottato per consentire l’esecuzione di lavori straordinari nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate di Gesso.

Eliminazione di un dosso e rifacimento di un tratto della sede stradale a Curcuraci: provvedimenti viabili. Dalle ore 8 alle 17 di lunedì 15 settembre, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare in un tratto di via Sacerdote Lembo a Curcuraci. Istituito inoltre il divieto di transito veicolare in via Sacerdote Lembo, a Curcuraci, nel tratto compreso tra via dei Rosai e la S.P. 45, ad eccezione dei residenti che potranno accedere da via dei Rosai o dalla S.P. 45fino al tratto oggetto di intervento. I provvedimenti sono stati disposti per provvedere all’eliminazione di un dosso e al rifacimento di un tratto della sede stradale in via Sacerdote Lembo.