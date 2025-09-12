Viabilità Messina, divieto di sosta con zona rimozione coatta nei prossimi giorni: INFO

Martedì 16 e mercoledì 17 settembre, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 18, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, nella strada di accesso a contrada Aranciarella, a Curcuraci, garantendo l’accesso veicolare degli stessi residenti in particolari casi di emergenza o per particolari esigenze che dovessero presentarsi e l’accesso veicolare ad eventuali veicoli in servizio di emergenza, di pronto soccorso e alle Forze dell’Ordine. Il provvedimento è stato disposto per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione della sede stradale.

Divieti in un tratto di via Palazzo per interventi di riqualificazione di Torre Faro.

Il Servizio Mobilità Urbana, per favorire gli interventi denominati “Fase di Lavoro 1”, che interesseranno la via Palazzo, nel tratto compreso tra le vie Pigafetta e Cariddi (ex via Nuova), a Torre Faro, ha previsto provvedimenti viabili. Pertanto, da lunedì 15 settembre sino al 14/11/2025, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare nel tratto sopracitato; il senso unico di circolazione, in direzione di marcia sud-nord, in via Palazzo, nel tratto compreso tra le vie Ribaud e Pigafetta;

la direzione obbligatoria a sinistra in via Palazzo, direzione di marcia sud-nord, in corrispondenza dell’intersezione con via Pigafetta; la direzione obbligatoria a destra in via Cariddi (ex via Nuova), in corrispondenza dell’intersezione con via Palazzo; il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Palazzo, nel tratto compreso tra le vie Ribaud e Pigafetta; e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia di via Palazzo, nel tratto compreso tra le vie Ribaud e Pigafetta.

Sospensione temporanea domani e giovedì 18 settembre del capolinea degli autobus ATM a Zafferia.

Domani, sabato 13, e giovedì 18 settembre, sospensione temporanea del capolinea degli autobus ATM sito nella piazza antistante la chiesa di San Nicolò a Zafferia. Provvedimento adottato in occasione della festa di Santa Sofia, per non creare interferenze.