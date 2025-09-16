Viabilità Messina, divieti di transito pedonale e di sosta con rimozione coatta | INFO e DATE

Il Comune di Messina ha comunicato che per per la giornata di oggi e di domani, 16 e 17 settembre 2025, sono previsti divieti di transito pedonale e di sosta, con rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: Divieto di transito pedonale in un tratto del viale Principe Umberto. Divieti di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada:

oggi, martedì 16 settembre , sino alle ore 11 , nella strada in adiacenza al lato est di villa Dant e, per un tratto di 25 metri, a sud dell’intersezione con via Roosevelt;

, sino alle , nella strada in adiacenza al lato est di e, per un tratto di 25 metri, a sud dell’intersezione con via Roosevelt; dalle 10 alle 12 , sul lato ovest di via Argentieri , per un tratto di 25 metri, a nord degli accessi principali di Palazzo Zanca ; e, dalle 14.30 alle 17.30, sul lato est di via Vittorio Emanuele II per un tratto di 50 metri antistante la sede dei “Canottieri Thalatta”;

, sul lato ovest di , per un tratto di 25 metri, a nord degli accessi principali di ; e, dalle 14.30 alle 17.30, sul lato est di per un tratto di 50 metri antistante la sede dei “Canottieri Thalatta”; domani, mercoledì 17 settembre, dalle 8 alle 10.30, in via Lago Grande, lato lago, antistante il numero civico 75; e dalle 11 alle 13.30, sul lato ovest di via Argentieri, per un tratto di 25 metri, a nord degli accessi principali di Palazzo Zanca.

Provvedimenti disposti in occasione delle riprese televisive della Rai

Lavori di efficientamento per riuso delle acque meteoriche lungo il viale della Libertà: i provvedimenti viari. Per consentire l’avvio dei lavori di efficientamento al fine del riuso delle acque meteoriche provenienti dai sistemi esistenti di raccolta e convogliamento lungo il viale della Libertà, nell’ambito del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, sono previsti provvedimenti viari.

Pertanto, da oggi, martedì 16 settembre, sino al 30/11/2025, sono istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare in via Fulci, nel tratto compreso tra via Pola e l’esistente scalinata, che resterà fruibile, garantendo il regolare transito pedonale, in sicurezza, su uno dei due marciapiedi, l’accesso a tutti gli ingressi laterali ivi insistenti e l’accesso alla scalinata.

Da oggi, martedì 16 settembre, sino al 06/10/2025, i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare in via Cuppari, nel tratto compreso tra le vie Principessa Mafalda e Pola, garantendo il regolare transito veicolare, in sicurezza, su entrambi i marciapiedi, l’accesso a tutti gli ingressi laterali ivi insistenti e l’accesso carrabile a tutti i passi carrabili regolarmente autorizzati, e altresì la fruibilità degli esistenti stalli, personalizzati, per la sosta di veicoli a servizio di persone con disabilità o provvedere al loro trasferimento nelle più immediate aree adiacenti al tratto di strada chiuso al transito (tratto di via Principessa Mafalda o via Cuppari a monte, oppure tratto di via Pola a valle); oggi, martedì 16, e domani, mercoledì 17 settembre, divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: