Viabilità a Messina, nuovi spazi di fermata autobus del trasporto pubblico

Prevista l’istituzione di uno spazio di fermata autobus del servizio di tpl urbano dell’ATM S.p.A. sul viale Nicolò Carosio, nella carreggiata stradale in direzione di marcia est-ovest, a monte dell’intersezione con via Celi, a San Filippo. Trasferito inoltre lo spazio di fermata autobus del servizio di tpl urbano, attualmente sito sul viale Europa, carreggiata stradale ovest-est, in corrispondenza del numero civico 205 (a valle dell’intersezione con via Petrazza) nella complanare sud dello stesso viale Europa, nel tratto compreso tra le vie Pilli e Sicuro. Il provvedimento è stato adottato per migliorare ulteriormente il servizio di tpl urbano.