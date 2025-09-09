“Vengo dalla Calabria, dove c’è tutto: sole, talenti e bellezze”. Giusi Princi e i richiami alla sua terra nel discorso al Parlamento Europeo | VIDEO

Un discorso sulla sua Calabria, “la mia bussola”, e sulle aree interne. Di questo ha parlato l’europarlamentare reggina Giusi Princi nel suo intervento in plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, durante il dibattito sulla politica di coesione, alla presenza del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. “Vengo dalla Calabria, regione che affronta lo spopolamento delle aree interne, aggravato dal declino demografico e dalla fuga dei nostri giovani. Ma la Calabria ha tutto: sole per le rinnovabili, talenti per il digitale, bellezza per attrarre investimenti” ha detto.

“La vera sfida è però fare delle nostre ricchezze, opportunità per il futuro di chi vuole restare. Per questo nel mio lavoro in commissione ho messo al centro il capitale umano, perché ogni giovane che rimane è fonte di crescita. La Calabria e il sud, nel nuovo quadro semplificato, possono diventare un laboratorio di coesione, perché la coesione è anche garantire ai giovani le condizioni per cui scelgano di restare” ha aggiunto.