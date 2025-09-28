Vannacci, Salvini e Durigon concludono la campagna elettorale a Reggio: “testimonianza dell’impegno costante della Lega per lo sviluppo della Calabria”

Il Commissario Provinciale della Lega di Reggio Calabria, Giuseppe Mattiani, comunica che “giovedì 3 ottobre si terrà a Reggio Calabria, ore 18:00 in Piazza De Nava, l’evento conclusivo della campagna elettorale per le elezioni regionali. All’iniziativa prenderanno parte il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon e l’Onorevole Roberto Vannacci, a testimonianza dell’impegno costante del Governo e della Lega per lo sviluppo della Calabria”.

“Ecco le priorità infrastrutturali sostenute dalla Lega”

“Concludiamo questa campagna elettorale con la consapevolezza di aver portato avanti un progetto politico concreto, basato su interventi reali e misurabili – dichiara Giuseppe Mattiani – La presenza delle più alte cariche istituzionali conferma la centralità della Calabria nell’agenda nazionale. Tra le priorità infrastrutturali sostenute dalla Lega: Alta velocità Salerno–Reggio Calabria, Strada Statale 106 Jonica, Trasversale delle Serre, Autostrada Salerno–Reggio Calabria, Investimenti sulla sicurezza stradale, con oltre 11 milioni di euro già destinati alla provincia di Reggio Calabria, Ponte sullo Stretto”.

“Cambio di passo storico per la nostra Regione”

“Questi interventi – conclude Mattiani – rappresentano un cambio di passo storico per la nostra Regione. La Lega continuerà a lavorare per colmare il divario infrastrutturale e garantire ai cittadini calabresi pari opportunità di mobilità, sicurezza e sviluppo. Siamo la Calabria del fare, la Calabria dei sì”.