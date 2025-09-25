Valditara a Lamezia: “in Calabria abbiamo investito 820 milioni di euro nelle scuole”

Questa mattina il ministro della Pubblica istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato l’istituto comprensivo Borrello-Fiorentino a Lamezia Terme. “Abbiamo investito risorse mai prima investite nell’edilizia scolastica italiana e in Calabria. Solo in Calabria 820 milioni di euro. Stiamo trasformando l’edilizia scolastica italiana. Il 25% delle scuole è interessato da percorsi di ristrutturazione e riqualificazione”, ha evidenziato il rappresentante del Governo Meloni. Il ministro rimarca “i risultati straordinari che molte scuole stanno ottenendo sono anche dovuti ad Agenda sud che anche in Calabria ha dimostrato di funzionare molto, molto bene”.

“Oggi è un momento di grande soddisfazione perché qua si è compiuto qualche cosa di bello per questa terra: una scuola di frontiera si è trasformata in un polo di innovazione. Ho apprezzato moltissimo, per esempio, la capacità di aprire questa scuola al territorio, aprire la biblioteca al territorio. Ma ho apprezzato moltissimo la capacità di unire passato e presente”, puntualizza Valditara.

“Valorizziamo i talenti”

“Il futuro che noi dobbiamo assicurare ad ogni nostro giovane, valorizzando i suoi talenti. Qui ci sono tanti giovani, non soltanto italiani ma che provengono anche da lontano. Ma li ho visti partecipi di una comunità. Anche questo è un concetto importante, la comunità, il saper lavorare insieme attorno a dei valori forti“, conclude Valditara.