Università della Sicilia, stanziati 557 milioni per il 2025: +2,1% rispetto all’anno precedente

Aumentano le risorse per le Università della Sicilia. È di 556.711.389 euro lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo alle Università. Per quelle della Sicilia l’incremento rispetto al 2024 è del 2,1% e del 15,7% rispetto ai 481.121.730 euro stanziati nel 2019. In dettaglio, l’Università di Palermo potrà contare su un finanziamento di 224.640.887 euro (il 4% in più rispetto al 2024), l’Università di Catania avrà una dotazione pari a 181.430.849 euro, mentre le risorse previste per l’Università di Messina ammonteranno a 150.639.653 euro. L’incremento dei finanziamenti alle Università siciliane si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate a tutti gli atenei italiani. Il Fondo di finanziamento ordinario ammonta quest’anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.