Una nuova app per informare i pazienti oncoematologici: l’AIL Reggio Calabria-Vibo Valentia ha vinto un premio, sarà premiata a Milano

La città di Reggio Calabria sarà protagonista, il prossimo 7 ottobre, a Milano, nel corso dell’incontro coi media per annunciare i progetti vincitori della 14ª edizione dei Bandi di Gilead Sciences in Italia, Fellowship Program e Community Award Program, che quest’anno celebrerà il valore di 63 progetti vincitori presentati da Enti di ricerca e cura, Associazioni di pazienti ed Enti del terzo settore di tutta Italia nelle aree delle malattie infettive, oncologiche e ematologiche.

L’AIL Reggio Calabria – Vibo Valentia si è infatti aggiudicata un premio nell’ambito del Bando di concorso Community Award Program con un progetto che punta a sviluppare una nuova app che possa virtualmente informare i pazienti oncoematologici dei servizi AIL esistenti sul territorio per garantire loro continuità sanitaria e una presa in carico a 360°.