Un viaggio all’interno del magico mondo di “Reggio Calabria Comics” | FOTO e VIDEO

Il magico mondo dei Comics torna a Reggio Calabria anche in questo 2025. Inaugurata la rassegna che permette – a tutti gli appassionati – di entrare a stretto contatto con il fantastico mondo dei fumetti e a tutto il ciò che ruota attorno, dalla musica ad attori che prestano la voce a personaggi animati dei cartoni animati e delle reclame. A corredo dell’articolo alcune immagini di oggi e, qui di seguito, un video che rappresenta un piccolo viaggio all’interno dell’evento.