“Un treno verso la vittoria”: Matteo Ricci attraversa le Marche per l’ultimo giorno di campagna elettorale

Ultimi appuntamenti di campagna elettorale per Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra, che venerdì 26 settembre lancerà l’iniziativa dal titolo “Un treno verso la vittoria”. Il viaggio partirà dalla stazione di San Benedetto del Tronto alle ore 12.00, con fermate a Civitanova Marche-Montegranaro alle 13.30, Falconara alle 15.30 e arrivo finale a Pesaro alle 18.15.
“Ci sposteremo in treno attraverso tutte le province marchigiane per confrontarci sui temi del trasporto pubblico e della mobilità, raccontando le nostre proposte stazione dopo stazione, con l’impegno di portare un cambio di Marche anche nei trasporti”, afferma Ricci.