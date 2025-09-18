Un segno di vicinanza: Messina si accende per la XVIII Giornata Nazionale SLA

In occasione della XVIII Giornata Nazionale SLA, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del coinvolgimento dell’ANCI, il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa promossa da AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. La ricorrenza, divenuta ormai un appuntamento simbolo di impegno, consapevolezza e solidarietà nei confronti delle persone colpite da questa grave malattia neurodegenerativa, sarà celebrata anche nella nostra città con un gesto dal forte valore simbolico: nella serata di oggi, giovedì 18 settembre, la facciata di Palazzo Zanca sarà illuminata di verde.

“Un impegno che rinnoviamo con convinzione – sottolinea il Sindaco Federico Basile – accogliendo l’invito di AISLA e ANCI a testimoniare la vicinanza della nostra comunità. Grazie al supporto del Servizio Politiche Energetiche, illuminiamo di verde la Casa comunale affinché questo colore diventi segno di speranza e di solidarietà” ha concluso.