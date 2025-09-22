Un nuovo traguardo per il Prof. Massimiliano Ferrara: online il nuovo libro sull’Intelligenza Artificiale Affidabile

Un nuovo traguardo editoriale per l’intelligenza artificiale italiana. Da oggi è disponibile online per i tipi di EGEA, la prestigiosa casa editrice dell’Università Bocconi, “Intelligenza Artificiale Affidabile: una nuova frontiera della Conoscenza”, l’ultima fatica scientifica del Prof. Massimiliano Ferrara, ordinario di Economia Matematica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’opera, che porta la firma di uno dei matematici per l’economia tra i più influenti e citati a livello internazionale, affronta una delle sfide più urgenti del nostro tempo: come rendere l’intelligenza artificiale non solo potente, ma anche comprensibile e sicura. “Il futuro dell’IA non sarà determinato solo dalla sofisticazione dei nostri algoritmi, ma dalla nostra capacità di tradurre la complessità matematica in comprensioni umane genuine”, spiega Ferrara nell’introduzione.

Le info sul libro

Il volume scientifico si distingue per l’approccio innovativo che integra tre discipline matematiche d’avanguardia: l’Intelligenza Artificiale Spiegabile (XAI), la Teoria dei Giochi e l’Analisi Topologica dei Dati. Un framework unificato che promette di superare i limiti delle attuali “scatole nere” algoritmiche, particolarmente critiche in settori sensibili come medicina, finanza e giustizia. L’autorevolezza dell’opera è sottolineata dalla prestigiosa prefazione di Padre Paolo Benanti, docente della Pontificia Università Gregoriana, della LUISS Guido Carli e dell’Università di Seattle (USA) e tra i massimi esperti al mondo di etica dell’intelligenza artificiale. Benanti, che ha presieduto la Commissione AI per l’informazione del Governo italiano e collabora con il Vaticano sui temi della tecnologia, inquadra il lavoro di Massimiliano Ferrara nel contesto del dibattito contemporaneo sulla governance tecnologica. Nella sua introduzione, Benanti definisce l’IA come “l’acqua” del nostro tempo – un elemento così pervasivo da diventare quasi invisibile, ma che richiede attenzione costante per garantire che sia “sicura”.

“La matematica funge da linguaggio universale della comprensione per un’IA affidabile”, sottolinea l’autore, che vanta un curriculum di tutto rispetto: oltre 250 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ad alto impatto, Visiting Professor presso Harvard, Northeastern University di Boston e altre prestigiose istituzioni e dal 2022 inserito nella lista del 2% dei migliori scienziati mondiali stilata da Stanford University-Elsevier. La collaborazione tra Ferrara e Benanti rappresenta un ponte ideale tra rigore matematico e riflessione etica. Mentre Ferrara fornisce gli strumenti tecnici per costruire sistemi AI affidabili, Benanti offre la cornice concettuale per comprenderne l’impatto sociale e le implicazioni morali.

Particolare attenzione viene dedicata ai rischi emergenti come il “data poisoning” e gli attacchi avversariali, con proposte concrete per sviluppare sistemi di difesa basati su solidi principi matematici. Il libro introduce anche concetti originali come la “vulnerabilità topologica” e i “valori SHAP robusti”, strumenti innovativi per la progettazione di AI “intrinsecamente” sicure.

Cosa fa oggi il Prof. Ferrara

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal 2010 “per meriti scientifici internazionali”, Massimiliano Ferrara è attualmente Research Affiliate presso il centro ICRIOS dell’Università Bocconi e Visiting Professor all’Istanbul OKAN University. La sua ricerca si colloca all’intersezione tra matematica pura e applicazioni tecnologiche, con un focus particolare sull’impatto sociale dell’intelligenza artificiale. L’uscita del volume si inserisce in un momento cruciale per il settore: mentre l’Unione Europea vara l’AI Act e le aziende tech investono miliardi nello sviluppo di sistemi sempre più potenti, la comunità scientifica cerca risposte ai dilemmi etici e di sicurezza posti dall’evoluzione tecnologica.

Con la sua formula “IA del Futuro = Potenza × Comprensibilità × Affidabilità”, Ferrara propone una visione che potrebbe influenzare le future generazioni di sistemi intelligenti, ponendo l’Italia all’avanguardia nella ricerca su un’intelligenza artificiale veramente al servizio dell’umanità. Il testo in formato digitale è reperibile al seguente link (con stampa on demand) https://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/ict-e-sistemi-informativi/intelligenza-artificiale-affidabile.aspx.