Un giardino culturale di ceramica e memoria: il progetto di Legambiente a Enna

Un’iniziativa che unisce bambini e anziani quella proposta da Legambiente Sicilia. In Piazza Armerina (Enna), sono stati realizzati due interventi artistici per la produzione di ceramiche e creazione di murales con il progetto “I semi di Demetra“. Il progetto è stato selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” per il bando Comunità educante supportato dal fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Ad Aidone, piccolo paese Ennese, è stato realizzato un “giardino culturale” ceramico. Bambini, giovani e adulti di vari paesi si sono dati appuntamento nel corso della settimana, coordinati dai maestri artigiani Lorenzo Camiolo e Federica Trovato, per dare vita a cornici in mattoncini di argilla con motivi ispirati a quelli presenti nelle chiese del paese.

I manufatti incorniceranno 15 piastrelle in fotoceramica con le immagini dei luoghi più suggestivi di Aidone, come la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Leone, il chiostro di Sant’Anna e la chiesa Sant’Antonio, il castello Gresti. Inoltre, il progetto prevede un altro intervento artistico con la realizzazione di un altro murales: “Abbiamo fatto un lungo percorso fatto di laboratori, incontri e scambi. Ogni fase – dice Paola Di Vita, presidente di Legambiente Piazza Armerina, capofila del progetto – è diventato un confronto fattivo tra generazioni sul patrimonio architettonico, archeologico, culturale, naturalistico di Aidone e sul suo futuro” conclude.