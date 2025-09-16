“Un esempio per tutta l’Europa”: la presidente Metsola a Messina per celebrare il modello italiano di lotta alla criminalità

È in corso presso l‘Aula Magna dell’Ateneo dell’Università degli Studi Messina, il convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”. Il convegno è suddiviso in tre sessioni tematiche, dove si andranno ad affrontare svariate tematiche: dall’armonizzazione dei sistemi penali europei, alle nuove frontiere del crimine mafioso come criptovalute e intelligenza artificiale, passando ai rischi connessi all’utilizzo illecito dei fondi europei, incluso il PNRR.

Presenti nomi illustri: il Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il Ministro Matteo Piantedosi ed il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, accolti dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari. Ai panel previsti prenderanno parte, tra gli altri, i quattro Procuratori delle Direzioni Distrettuali Antimafia siciliane, quello di Reggio Calabria, i vertici delle Agenzie Europee Europol, Eurojust, Eppo e AMLA, il Comandanti del ROS dei Carabinieri, quello dello SCICO della Guardia di Finanza e il Direttore dello SCO della Polizia di Stato oltre ad esperti e studiosi di Diritto Penale di alcune Università Italiane.

Le parole dei Procuratori Melillo e Amato

“Assistiamo a processi di integrazione tra strutture criminali originariamente diverse nel settore del narcotraffico e del riciclaggio. E sono fenomeni di integrazione sempre più preoccupanti. Anche perché si avvalgono in misura massiva delle nuove tecnologie. Occorre soprattutto sviluppare l’applicazione degli strumenti di cooperazione internazionale che esistono e che fortunatamente costituiscono un legame forte con gli altri paesi europei. Ma la dimensione del pericolo è globale e questo ovviamente rende molto più complesse le cose”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo “In ogni caso questo è un convegno importante perché è un’occasione di riflessione e confronto su questioni che mai forse come in questo momento sono attuali e urgenti”, ha aggiunto.

“Le mafie oggi oltre a far registrare un processo di integrazione tra di loro stanno ricorrendo e non da ora alla moneta virtuale che garantisce privacy e soprattutto anonimato: tant’è vero che si parla anche di cybermafie”. Lo ha detto il procuratore di Messina Antonio D’Amato.

Metsola: “Felice di essere qui nella splendida Messina, combatteremo la criminalità transazionale”

“Sono felice di essere nella bellissima Messina, in una terra la Sicilia che ha perso degli eroi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e molti altri. Le leggi italiane, frutto di che ha dovuto affrontare il vostro Paese, ci hanno insegnato molto. Un esempio per tutta l’Europa”. Così la presidente del Parlamento UE Roberta Metsola partecipando al convegno “In Europa non vogliamo più accettare la criminalità transnazionale e faremo di tutto per combatterla”, ha detto Metsola.

“Ho sempre sentito una vicinanza con la Sicilia, non conosco la Sicilia per le ombre causate dalla paura ma per la luce del suo valore e l’orgoglio della sua gente e per la straordinaria capacità di rialzarsi, di non cedere al vittimismo e al peso della violenza”. ha aggiunto “La lotta alla criminalità organizzata – prosegue Metsola – è per noi una priorità assoluta continueremo a difendere con fermezza la dignità di chi ha sacrificato con la propria vita in nome della giustizia e dello Stato di diritto”

Mestola: “il Parlamento Europeo combatterà sempre di più sulla confisca dei beni”

Successivamente, il Presidente ha parlato delle iniziative sostenute dal Parlamento Europeo sul recupero e la confisca dei beni:”il Parlamento europeo ha sostenuto con convinzione la direttiva sul recupero e la confisca dei beni, una normativa storica ispirata al modello italiano che rafforza i nostri strumenti comuni per colpire i patrimoni illeciti e restituirli alla società”. “Iniziative come queste – ha aggiunto – ci insegnano quanto l’armonizzazione rappresenti un valore aggiunto quando si parla di crimini che superano i confini nazionali. La criminalità organizzata prospera sulle falle create da normative non allineate, si insinua nei diversi sistemi giuridici, sfrutta le incoerenze elude i controlli. Dobbiamo e possiamo fare di più”.

“La corruzione continua ad essere uno dei principali mezzi usati dalle organizzazioni criminali per insinuarsi nelle istituzioni. Combatterla significa combattere il veleno che corrode la fiducia dei cittadini e mina la fondamenta della nostra società”. sottolinea La Metsola “Il Parlamento europeo ha adottato un pacchetto di leggi che rafforza l’Unione nel combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, inviando un messaggio inequivocabile: il mercato unico non può essere un rifugio per chi gioca sporco”