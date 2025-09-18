Un eccezionale meteorite è caduto a Scalea: svela straordinari segreti astronomici

Un evento raro e di grande valore scientifico è avvenuto nei mesi scorsi nei pressi di Scalea, in provincia di Cosenza: la caduta di un meteorite, oggi ufficialmente confermata dagli esperti. L’annuncio è arrivato durante il Congresso Nazionale Congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geologica Italiana, in corso a Padova, da parte di Vanni Moggi Cecchi, mineralogista del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze.

Si tratta di una condrite ordinaria, un frammento proveniente dalla fascia degli asteroidi, con un’età stimata di circa 4,5 miliardi di anni, dunque coeva alla nascita del Sistema Solare. L’oggetto, del peso di 189 grammi e con dimensioni di 7×4 cm, è considerato “piuttosto primitivo” e rappresenta una preziosa testimonianza della composizione originaria del nostro sistema planetario.

Un frammento del meteorite resterà conservato al Museo di Storia Naturale di Firenze, dopo essere stato sottoposto a un’attenta serie di analisi. La caduta del meteorite di Scalea assume un valore ancora più significativo se si considera la sua rarità: negli ultimi 500 anni, infatti, in Italia sono stati ritrovati soltanto 47 meteoriti. Questo è il 48° caso documentato.