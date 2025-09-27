“Un caffè con il presidente”, domani a Reggio Calabria incontro con Occhiuto e Cannizzaro

Ultima settimana di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Tutti i partiti con i relativi candidati sono in giro per le varie città per dialogare con gli elettori alla ricerca del consenso. Domani a Reggio Calabria, a Piazza Camagna, alle ore 10:00, l’evento “Un caffè con il Presidente” con protagonisti il Governatore Roberto Occhiuto ed il coordinatore regionale di Forza Italia, l’on. Francesco Cannizzaro.
“Sarà un momento per scambiare quattro chiacchiere e prendere un caffè con il Presidente Roberto Occhiuto e con l’onorevole Francesco Cannizzaro”, affermano gli organizzatori.