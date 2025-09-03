Uiltucs Messina, trionfo alle Elezioni RSU presso Naxos Beach di Giardini Naxos

StrettoWeb

“Esprimiamo grande soddisfazione per il trionfale risultato ottenuto dalla Uiltucs di Messina in occasione delle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso il complesso alberghiero Naxos Beach di Giardini Naxos, bella ed imponente storica struttura appartenente al Gruppo Una Hotels. Infatti, la Uiltucs di Messina, presente per la prima volta nella competizione elettorale, ha ottenuto ben 116 voti su un totale di 205 votanti pari al 56,58%: la maggioranza assoluta dei voti che ha consentito la conquista di tre seggi nelle persone di Antonio Scrivano, Giorgio Turriciano e Antonio D’Amico.

Si tratta di un risultato che è il frutto di una costante presenza e vicinanza del sindacato alle lavoratrici e ai lavoratori che, giornalmente, si concretizza con interventi reali e concreti che guardano sempre alle necessità ed ai bisogni delle persone ancor prima che lavoratori“, lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Francesco Rubino, segretario generale Uiltucs Messina.

“La Uil e la Uiltucs di Messina, anche con la recente apertura della sede di Taormina che offre i servizi di Patronato e Caf, intendono proseguire in una forte azione di crescita organizzativa attraverso l’assistenza e la rappresentanza a favore delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nel commercio e nel turismo in tutto il territorio jonico, a partire dal comprensorio di Taormina e Giardini Naxos che, da sempre, sono oggetto di importanti investimenti nei settori commerciali e turistico-alberghieri. Nell’esprimere fortissima soddisfazione per un risultato di valenza storica, desideriamo formulare gli auguri di buon lavoro ai neoeletti e ringraziare i nostri dirigenti sindacali e i lavoratori del Naxos Beach di Giardini Naxos per la fiducia accordata alla lista della Uiltucs che ci carica di nuovi impegni e di nuove responsabilità nella nostra quotidiana azione sindacale“, hanno così concluso Ivan Tripodi e Francesco Rubino.