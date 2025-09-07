Tutto lo spettacolo dell’Eclissi di Luna: le FOTO da Reggio Calabria

Tutti con gli occhi all’insù. Bellissimo spettacolo, questa sera: come previsto, infatti, è possibile assistere all’Eclissi di Luna. Il fenomeno, appena cominciato, si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite. Nella fase iniziale c’è un graduale oscuramento del disco lunare, che appare via via meno luminoso. Il momento più atteso sarà quello che viene definito “Luna di sangue”, quando la superficie del satellite assumerà una colorazione rossastra dovuta alla diffusione della luce solare nell’atmosfera terrestre.

L’eclissi di Luna potrà essere osservata da chiunque: basta volgere lo sguardo verso Est. Nella fotogallery in alto, tutte le immagini del fenomeno da Reggio Calabria, negli scatti di Renzo Pellicano.