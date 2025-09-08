Turisti polacchi in Calabria, boom sulla Costa dei Gelsomini grazie a Ryanair e agli accordi con Katowice

Grazie ai voli diretti operati da Ryanair, fortemente voluti dal presidente Occhiuto, e alla collaborazione avviata dalla Camera di Commercio reggina con la Camera di Commercio di Katowice, è stato possibile promuovere in modo mirato il territorio ionico calabrese

turisti polacchi in Calabria

La Costa dei Gelsomini si conferma protagonista dell’estate turistica 2025, con un significativo aumento di presenze dalla Polonia. Un risultato frutto della visione strategica del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dell’impegno istituzionale del presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninni Tramontana. Grazie ai voli diretti operati da Ryanair, fortemente voluti dal presidente Occhiuto, e alla collaborazione avviata dalla Camera di Commercio reggina con la Camera di Commercio di Katowice, è stato possibile promuovere in modo mirato il territorio ionico calabrese, facendo conoscere le sue bellezze naturali, culturali e paesaggistiche a un pubblico internazionale.

“Il lavoro di promozione della nostra terra sta portando risultati concreti” ha dichiarato Serafino Nucera, consigliere della Camera di Commercio. “Grazie alla collaborazione con la Polonia, siamo riusciti a valorizzare la provincia di Reggio Calabria come una destinazione che unisce mare, natura e cultura”. L’incremento dei flussi turistici ha generato ricadute positive sull’economia locale, in particolare nell’area ionica, rafforzando il ruolo della Calabria come meta turistica internazionale e contribuendo alla crescita del comparto ricettivo, della ristorazione e dell’artigianato.

La sinergia tra Regione e Camera di Commercio dimostra come la cooperazione istituzionale possa tradursi in sviluppo concreto per il territorio, con una strategia che guarda al futuro del turismo calabrese attraverso relazioni internazionali e collegamenti sempre più diretti con i mercati esteri.

Ultimi approfondimenti di Turismo