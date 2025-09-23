Turisti di Venezia incantati da Reggio Calabria: “vogliamo vedere il Ponte sullo Stretto” | VIDEO

Mustaccioli, luminarie, la bellezza del Lungomare, la serenità del Corso Garibaldi senza macchine, la bellezza dello Stretto di Messina da ammirare e quasi poter sfiorare. E poi ancora, la maestosità del Duomo, l’attesa di vedere i Bronzi di Riace e quella di assaggiare le pietanze tipiche. Un gruppo di turisti veneti, in vacanza a Reggio Calabria, ha elogiato il primo impatto con la città. “Non me l’aspettavo così bella”, ammette una signora.

Nel video in calce all’articolo, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le testimonianze dei turisti. Uno in particolare, si è spinto avanti nel tempo: il suo desiderio è quello di vedere il Ponte sullo Stretto. “Io sono favorevole, noi del Nord veniamo a vederlo. Veniamo a Reggio Calabria, Messina, Catania… veniamo per questo“. Detrattori e No Ponte aprano le orecchie. Più chiaro di così…