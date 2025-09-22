Turismo in Calabria, la proposta Filcams CGIL per valorizzare industria e lavoro

Filcams CGIL Calabria lancia la proposta 2025 per il turismo, il lavoro e lo sviluppo dell'industria turistica

bandiera filcams-cgil

Filcams CGIL Calabria ha redatto una proposta per il turismo in Calabria con l’intenzione di avviare un processo di riforma integrata per il settore turistico, mettendo al centro i bisogni di chi lavora, il
protagonismo delle imprese virtuose e la costruzione di un vero patto sociale regionale. Non una “cassa” assistenziale, ma una piattaforma di politiche industriali, contrattuali e di welfare specifico. La proposta è aperta a contributi, discussione, miglioramenti e implementazione condivisa.

Di seguito i punti chiave della proposta:

“Obiettivi Strategici

  • Tutelare il reddito, la professionalità e l’occupazione stabile per i lavoratori della filiera turistica calabrese.
  • Favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, combattere contratti pirata e lavoro nero.
  • Promuovere innovazione, qualità dell’offerta e crescita sostenibile dei territori.
  • Introdurre politiche industriali che determino la visione strategica di Turismo Sostenibile

Struttura e Governance

  • Istituzione tramite accordo tripartito tra Regione Calabria, organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente più rappresentative, associazioni datoriali.
  • Adesione di tutti gli Enti Bilaterali del Turismo ad un nuovo progetto regionale, con gestione unitaria di funzioni, servizi e misure.
  • Nei primi tre anni, sorveglianza e controllo della Regione Calabria (per efficacia, trasparenza e legalità).
  • Governance paritetica: rappresentanza equilibrata di lavoratori e imprese.

Misure chiave

  • Bonus mensile di almeno €500 dal primo mese per chi viene assunto regolarmente come stagionale.
  • Accesso vincolato a 80 ore di formazione certificata + 16 ore sulla sicurezza.
  • Recupero formazione entro la stagione.
  • Certificazioni e abilitazioni gestite solo dal nuovo ente regionale accreditato.
  • Platea: lavoratrici, lavoratori (stagionali, stabili, somministrati, in appalto) e aziende della filiera.

Certificazioni e Abilitazioni

  • Tutte le certificazioni professionali e abilitazioni obbligatorie sono gestite e rilasciate dall’ente regionale accreditato.
  • Forte controllo contro enti non qualificati e “certificazioni facili”.
  • Monitoraggio pubblico e pubblicazione degli esiti.

Premi e Incentivi per le Imprese

  • Punteggio aggiuntivo su bandi, incentivi fiscali, fondi regionali/europei e circuiti di qualità per aziende che aderiscono.
  • Premialità per chi investe in formazione, inclusione, welfare, stabilità.
  • Accesso facilitato ai circuiti di eccellenza e promozione pubblica.

Modello di Finanziamento e Sostenibilità

  • 1° anno: Regione 45% + quota aziendale 30 €
  • 2° anno: Regione 30% + quota aziendale 70 €
  • 3° anno: Regione 25% + quota aziendale 110 €
  • Dal 4° anno: autosostenibilità con quota ordinaria e risorse accumulate.
  • Monitoraggio pubblico-privato; pubblicazione trasparente dei risultati.

Impatti Sociali e Economici

  • Reddito equo e formazione certificata per chi lavora.
  • Riduzione del lavoro nero, contratti irregolari e finte certificazioni.
  • Rafforzamento dell’autenticità e della competitività turistica calabrese.
  • Valorizzazione delle imprese virtuose e innovative.

Ruolo del Sistema: Innovazione e Crescita

  • Regolarizzazione e consolidamento del sistema turistico calabrese.
  • Aggiornamento costante di lavoratrici, lavoratori, disoccupati.
  • Sostegno alla crescita economica e professionale.
  • Miglioramento della qualità dei servizi e dell’offerta.
  • Supporto all’innovazione, digitalizzazione, identità regionale e accesso al patrimonio culturale.

Box Tematici di Approfondimento

  • Welfare contrattuale integrativo: Sistemi di welfare specifici per lavoratrici e lavoratori, inclusi supporti per famiglie, istruzione e salute.
  • Formazione e sicurezza: Modelli di formazione continua, certificazione delle competenze, prevenzione e cultura della sicurezza.
  • Governance partecipata: Modalità di coinvolgimento diretto di sindacati e imprese nel controllo e nella programmazione del sistema.
  • Legalità: Valorizzare il lavoro delle attività turistiche che nascono dalle attività di contrasto alle mafie e dei beni confiscati.
  • Inclusione: Creare dei percorsi legali di inclusione dei giovani e dei lavoratori con disabilità e difficoltà all’accesso al lavoro, utilizzando protocolli con il mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Conclusione e appello

Questa proposta rappresenta una svolta possibile per il lavoro e il turismo in Calabria. Filcams CGIL Calabria invita tutte le parti interessate, la politica, le istituzioni e la società civile ad
aprire il dibattito, condividere il lavoro e sostenerne la realizzazione“.

Ultimi approfondimenti di Turismo