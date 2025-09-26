Turismo a San Ferdinando, il sindaco: “soddisfatti della stagione estiva, il nostro lungomare è tra i più belli della Calabria” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, ha analizzato l’andamento della stagione estiva nella cittadina della provincia di Reggio Calabria. “Siamo molto soddisfatti, è andata bene, abbiamo avuto tantissime presenze che hanno lasciato recensioni positive sulle strutture ricettive, il cibo, la qualità della vita. Come amministrazione comunale ce la stiamo mettendo tutta e siamo al lavoro per l’anno prossimo”, rimarca il primo cittadino.

“Il nostro lungomare? E’ uno dei più belli della Calabria con tanta gente sia d’estate che d’inverno. Sappiamo dove dobbiamo migliorare e, ripeto, stiamo già pensando al 2026”, conclude il sindaco.