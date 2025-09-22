Turismo a Pizzo, un operatore: “soddisfatti della stagione, bene l’incremento dei voli verso la Calabria” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un operatore turistico ha analizzato la stagione estiva e la presenza di persone a Pizzo. “Sostanzialmente è andata bene, abbiamo avuto un calo tra giugno e metà luglio ma successivamente la situazione è andata sempre meglio, siamo soddisfatti”, rimarca l’operatore. “Cose da migliorare? Sicuramente a livello burocratico e poi qualcosa sui parcheggi”, evidenzia.

“I voli verso la Calabria? L’incremento indubbiamente aiuta il turismo e la Regione dovrebbe fare ancora più pubblicità”, puntualizza. “Cosa dicono i turisti? La nostra terra è accogliente, ha un sole unico, ui si trovano tutti bene”, conclude.