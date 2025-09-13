Trump detta le condizioni: “sanzioni alla Russia solo se tutta la NATO smetterà di comprare petrolio da Mosca”

Donald Trump torna a far sentire la sua voce sullo scenario internazionale. In una lettera inviata “a tutte le nazioni della NATO e al mondo”, il presidente degli Stati Uniti ha fissato le sue condizioni per colpire la Russia con nuove e pesanti sanzioni. Trump ha chiarito che è “pronto a imporre sanzioni pesanti alla Russia quando tutte le nazioni della NATO avranno concordato e avranno iniziato a fare lo stesso, e quando tutte le nazioni della NATO smetteranno di acquistare petrolio dalla Russia”. Secondo il tycoon, la dipendenza energetica di alcuni Paesi europei da Mosca “indebolisce notevolmente la posizione negoziale dell’Alleanza” e rende inefficace la pressione sull’economia russa.

La proposta: dazi fino al 100% contro la Cina

Nella sua lettera, Trump non si limita a parlare di Russia. Propone infatti un’azione congiunta della NATO contro Pechino: “Credo che questo, insieme al fatto che la NATO, come gruppo, imponga dazi dal 50% al 100% sulla Cina, da ritirare completamente dopo che la guerra tra Russia e Ucraina sarà terminata, sarà di grande aiuto per porre fine a questa guerra mortale, ma ridicola”. L’ex presidente sostiene che la Cina eserciti un’influenza diretta sulla Russia e che «questi dazi potenti spezzeranno quella presa».

“Non è la mia guerra, è quella di Biden e Zelensky”

Trump ha poi ribadito che il conflitto in Ucraina “non sarebbe mai iniziato se fossi stato io Presidente. Questa non è la guerra di Trump, è la guerra di Biden e Zelensky. Una frase che si inserisce nella sua consueta critica verso l’amministrazione Biden. Definendo la guerra “ridicola e mortale”, ha citato anche il numero di vittime: “7.118 vite perse solo la scorsa settimana. Pazzesco!”. Per l’ex presidente, se la NATO seguirà le sue indicazioni, “la guerra finirà rapidamente e tutte queste vite saranno salvate”. In caso contrario, ha avvertito i partner: “State solo sprecando il mio tempo e il tempo, l’energia e i soldi degli Stati Uniti”.