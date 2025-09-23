Trump, che bordata a Putin: “Ucraina può vincere la guerra e riprendersi territori, Russia in difficoltà economica”

Un cambio di rotta repentino. Donald Trump sembra aver voltato le spalle all’amico-nemico Vladimir Putin, dopo aver espresso a più riprese la sua delusione per le promesse non mantenute sul conflitto in Ucraina. Guerra che il presidente USA, anche oggi durante il discorso tenuto all’Onu, ha sempre pensato fosse la più facile da risolvere proprio grazie al rapporto che lo legava al presidente russo.

Oggi Trump, attraverso il suo social “Truth”, ha speso parole importanti in favore dell’Ucraina spiegando che Kiev può non soltanto vincere la guerra, ma anche riprendersi i propri territori e chissà, forse andare anche oltre. Del resto, la Russia, a detta di Trump, sarebbe in forte difficoltà economica proprio a causa della guerra.

“Dopo aver appreso e compreso a pieno la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia e dopo aver visto i problemi economici che sta causando alla Russia, penso che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e riconquistare tutta l’Ucraina nella sua forma originale. – ha dichiarato Trump – Con il tempo, la pazienza e il sostegno finanziario dell’Europa e, in particolare, della NATO, i confini originali da cui è iniziata questa guerra, è un’opzione molto ampia. Perché no? La Russia sta combattendo senza meta da tre anni e mezzo, una guerra che avrebbe dovuto richiedere meno di una settimana per essere vinta da una vera potenza militare. Questo non distingue la Russia. In effetti, li sta facendo sembrare “una tigre di carta”.

Quando le persone che vivono a Mosca, e in tutte le grandi città, paesi e distretti in tutta la Russia, scopriranno che cosa sta realmente succedendo con questa guerra, il fatto che è quasi impossibile per loro far passare la benzina attraverso le lunghe file che si stanno formando, e tutte le altre cose che stanno accadendo nella loro economia di guerra, dove la maggior parte dei loro soldi viene spesa per combattere l’Ucraina, che ha un grande spirito, e sta solo migliorando, l’Ucraina sarà in grado di riprendersi il proprio Paese nella sua forma originale e, chissà, forse anche di andare oltre!

Putin e la Russia sono in grossi guai economici e questo è il momento per l’Ucraina di agire. In ogni caso, auguro ogni bene a entrambi i Paesi. Continueremo a fornire armi alla NATO affinché la NATO ne faccia ciò che vuole. In bocca al lupo a tutti!“.

Zelensky: “grato a Trump, ha informazioni importanti su situazione al fronte”

Al termine del loro incontro odierno, Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “sono molto grato a Trump. Non posso condividere i dettagli in questo momento. Trump possiede informazioni molto importanti riguardo alla situazione al fronte”.