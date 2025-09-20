Truffe telefoniche a Reggio Calabria: falsi incidenti per estorcere denaro

“Ci giungono dalla questura segnalazioni di tentativi di truffa telefonica in via Sbarre Centrali, in via Saracinello e ad Archi. I malviventi cercano di convincere chi risponde che un parente è coinvolto in un incidente stradale mortale, del quale ha la colpa, e per evitare il carcere sia necessaria una cauzione. Le forze dell’ordine non contattano telefonicamente per segnalare incidenti mortali causati da nipoti o parenti e soprattutto non chiedono cauzioni, non chiedono denaro e neanche gioielli. Potete tranquillamente chiudere il telefono e chiamare il numero unico di emergenza, il 112. Il personale delle forze dell’ordine è sempre a disposizione per dare informazioni e aiuto”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” che avvisa i cittadini di fare attenzione.