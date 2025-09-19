Trofeo Sant’Ambrogio: Catanzaro batte Barcellona, oggi la finale contro la Viola

Nella partita di apertura del prestigioso Torneo Sant’Ambrogio, all’interno del rinnovato e pregevole Pala Pentimele di Reggio Calabria, l’Academy Catanzaro regola con autorevolezza il Barcellona e conquista meritatamente la finale. Giallorossi catanzaresi praticamente sempre avanti, difatti anche il primo tempo si chiude sul 41-37 per loro. I giallorossi barcellonesi giocano un buon secondo quarto e cercano di arginare nel terzo i ragazzi di coach Sant’Ambrogio, il quale ruota molto i suoi, dando minuti importanti anche agli under, che rispondono bene, andando tutti a referto, segno tangibile che sono pronti per affrontare il difficile campionato di B Interregionale.

Ma la svolta decisiva dell’incontro arriva all’ultimo tempino, allorquando l’Academy alza l’intensità difensiva, tutti saltano al rimbalzo, i lunghi oscurano il cielo al tiratore avversario di turno ed ogni pallone è oggetto di contesa furente. Parimenti, capitan Battaglia e compagni comprendono che è il momento di attaccare il ferro con penetrazioni micidiali, che producono canestri a ripetizione, tanto da chiudere la frazione, addirittura, 23-4, volando di filata alla finale.

Anche i senior catanzaresi forniscono una buona prestazione, segno che la dura fase di preparazione fisica sta dando effetti positivi. Stasera la finale contro i quotati padroni di casa della Redel Viola, veramente una sfida, atta a consacrare il prestigio del torneo Sant’Ambrogio e la cura amorevole nell’organizzarlo di questa meravigliosa famiglia, che tanto ha dato e continua a dare al basket calabrese.

Catanzaro-Barcellona 77-54

(23-17; 18-20; 14-13; 23-4)

Catanzaro: Greco 4, Tyrtyshnyk 11, Basile 5, Gaye 7, Battaglia 8, Procopio 8, Bartolozzi 17, Okiljevic 10, Giglio, Canestrari 2, Dozic 5.

Allenatore: Sant’Ambrogio

Assistenti: Sabbatino, Tunno.

Barcellona: Okereke 6, Di Marzio 3, Aguzzoli 13, Malkic, Sindoni NE, Dancetovic 5, Cessel 4, Fraga 16, Bruni 4, Spada 3, Grivo.

Allenatore: Cigarini.

Assistente: La Malfa.

Arbitri: Migliaccio e Lo Presti