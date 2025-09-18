Trofeo Sant’Ambrogio 2025: Viola in finale, battuta Rende 81-74

Esordio vincente per la Viola Reggio Calabria al Trofeo Sant’Ambrogio 2025. I reggini superano Rende 81-74 e accedono alla finalissima che si terrà domani sera. Prima gara sul nuovo parquet del PalaCalafiore, consegnato appena in tempo dopo un clamoroso ritardo che ha impedito ai reggini di disputare le ultime due amichevoli casalinghe nel palazzetto di Pentimele.

Gara sofferta quella dei reggini, Rende ci tiene a fare bella figura nel derby e passa anche in vantaggio in un caldissimo terzo quarto. Il talento di Laquintana, continua spina nel fianco offensiva così come Paulinus e il peso di Marini, Maresca e Agbortabi sotto canestro, fanno però la differenza per gli uomini di coach Cadeo. Ani nel finale fa vedere che anche i ‘vecchi’ dell’anno scorso possono dire la loro e aiuta i reggini a prendere il largo nel finale.

Domani sera, alle 20:30, la finale del torneo tra Viola e Catanzaro che ha superato nella prima semifinale Barcellona 77-54.