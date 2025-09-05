Tridico: “Ntt Rende eccellenza assoluta, è questa la Calabria del futuro”

“L’NTT Data di Rende è un’eccellenza assoluta. Così vogliamo immaginare la Calabria del futuro. Si parla tanto di Italia 4.0 ma qui mancano le infrastrutture tecnologiche per attrarre investimenti e avere queste competenze. Questa azienda rappresenta una grande esperienza e continueremo a investire e incentivare chi vuole fare impresa“. È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato presidente per il campo progressista a margine della visitata all’azienda con il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte.

“Dobbiamo attrarre anche le migliori competenze, sfruttando la sinergia con l’Università della Calabria che qui ha fornito conoscenza. Questa è la frontiera tecnologica che vogliamo proporre e sostenere”, conclude Tridico.