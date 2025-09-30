Tridico in visita all’ospedale di Cosenza: “cup affollatissimo, sistema al collasso”

“Oggi qui a Cosenza, all’ospedale Annunziata, notiamo un problema che è tipico dei grandi ospedali, ovvero un Cup affollatissimo con gente esasperata e con gente che aspetta da ore con un sistema informatico che non funziona. Criticità che devono essere necessariamente risolte sia a livello aziendale e soprattutto a livello regionale”. Lo ha detto Pasquale Tridico, europarlamentare dei Cinquestelle candidato alla presidenza della Regione Calabria, uscendo dall’ospedale di Cosenza. “Dal Pollino allo Stretto – ha aggiunto – abbiamo aree interne isolate, abbiamo cittadini che si riversano nei grandi ospedali, come qui all’Annunziata, con un afflusso enorme perché non sanno dove andare, quindi vanno al primo presidio medico che trovano ed è quello di Cosenza per molti di questa Provincia. Questo è il fallimento della politica sanitaria in Regione Calabria”. Sulla costruzione del nuovo ospedale, rispondendo ai cronisti, Tridico ha detto che “valuteremo le esigenze della città e dei cittadini, ma sicuramente è da valorizzare il Policlinico perché un’università che oggi è una realtà ha bisogno sicuramente del Policlinico, ma ha bisogno anche la città di avere un presidio ospedaliero importante, quindi entrambe le cose devono essere fatte”.