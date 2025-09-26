Tridico in imbarazzo totale: nuova clamorosa gaffe in diretta TV | VIDEO

“TRIDICO: CHE FIGURACCIA! Il candidato a Presidente della #RegioneCalabria del #Centrosinistra continua con le sue figuracce e accusa senza sapere. Insomma… LO SA O NON LO SA?”. E’ questo il post pubblicato dal Consigliere Comunale Massimo Ripepi relativamente ad enormi gaffe da parte del Candidato alle Elezioni Regionali della Calabria, Pasquale Tridico.

“Anche nella lista di Occhiuto c’è uno che è stato inviato a giudizio per problemi legati alla mafia”. Alla domanda da parte del giornalista che ha moderato l’incontro tra Tridico e Occhiuto relativamente a chi fosse questa figura, Tridico in totale imbarazzo ha risposto “non voglio dire il nome” e sfarfugliando in enorme difficoltà dice “è una lista candidata, ehm è un tizio candidato con il sostegno della tua lista, non ricordo quale, conosco il nome ma non lo dico qui in diretta” continua Tridico. “La lista penso che sia di Noi Moderati” ancora in difficoltà e imbarazzo Tridico risponde al giornalista che lo invita a dire il nome “è una notizia di cronaca che è uscita su tutti i giornali” il giornalista che modera l’incontro allora rimarca e gli dice “perchè non devi dirlo, hai paura di dirlo? Perchè devi fare l’omertoso qui. Se sai il nome dillo” e Tridico a quel punto risponde “ve lo ricordate voi?” come a voler chiedere un aiuto da casa in stile quiz. Insomma sarebbe stato meglio non presentarsi proprio ad un confronto del genere o magari evitare di parlare di argomenti che non si conoscono.