“Tridico accusa Occhiuto di promettere assunzioni in campagna elettorale, ma Falcomatà cosa ha fatto?”. Ripepi li smaschera: “due pesi e due misure”

“Due pesi e due misure! Tridico accusa Occhiuto di promettere assunzioni e concorsi in campagna elettorale… Ma lo sa che Falcomatà e altri membri della sua giunta – oggi candidati a sostegno di Tridico – hanno fatto la stessa identica cosa alla Città Metropolitana di Reggio Calabria? Concorsi indetti in piena campagna elettorale, e lui oggi denuncia ciò che i suoi hanno già fatto!”. Così, sui social, il consigliere comunale Massimo Ripepi smaschera Tridico e le sue accuse a Occhiuto in riferimento alle assunzioni in campagna elettorale.

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che supporta Tridico, ha indetto poche settimane fa i concorsi alla Città Metropolitana, fatto ampiamente raccontato e contestato dall’opposizione reggina.