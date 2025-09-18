Tridico a San Giovanni in Fiore: “insieme possiamo cambiare davvero le cose”

“Questa sera a San Giovanni in Fiore ho visto una piazza che resterà nel mio cuore. Una piazza piena fino all’ultimo angolo, un abbraccio collettivo fatto di volti, di mani tese, di sguardi che chiedono riscatto e che regalano speranza“, è quanto afferma Pasquale Tridico, candidato alla presidente della Regione Calabria per il centrosinistra unito. “Ho ascoltato la voce di una comunità fiera, che non si rassegna a vedere i propri figli partire e che vuole tornare a credere in questa terra meravigliosa. In quella piazza c’era dolore, ma soprattutto c’era amore per la Calabria, e la certezza che insieme possiamo cambiare davvero le cose“, rimarca Tridico.

“Il 5 e 6 ottobre possiamo scrivere una pagina nuova della nostra storia. Io ci credo con tutto me stesso. San Giovanni in Fiore mi ha trasmesso l’abbraccio di un popolo che crede davvero nel cambiamento”, conclude Tridico.