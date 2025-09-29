Trenitalia guida la svolta green in Sicilia: consegnati due nuovi treni elettrici

Nella giornata odierna, presso la stazione di Palermo Centrale, sono stati consegnati alla Regione Sicilia due nuovi treni elettrici monopiano di ultima generazione del Regionale Trenitalia. I nuovi convogli sono stati presentati sono stati Maria Annunziata Giaconia, direttrice Operations regionale Trenitalia, Alessandro Aricò, assessore regionale alle infrastrutture e il sindaco Roberto Lagalla. Questi due treni fanno parte di un ordine più ampio, di ben otto nuovi treni elettrici monopiano per l’Isola, di cui tre già in circolazione. La fornitura si completerà nel 2026.

I nuovi treni, spiega il gruppo Fs, si distinguono per l’avanzata tecnologia (dotati di prese per alimentazione per pc, tablet, cellulari) di illuminazione a led e finestrini più ampi che permettono un ingresso maggiore di luce naturale. Le vibrazioni e i rumori sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole. Inoltre, sono ecosostenibili (riciclabili fino al 95%) e garantisce una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti. Attualmente, sono già 52 i nuovi convogli, fra treni elettrici e bimodali, a circolare sull’isola acquistati dalla Regione Siciliana con fondi Fesr, Fsc e Pnrr.