Trapani, il trionfo dei volontari: zero incendi sul Monte Bonifato per il secondo anno consecutivo

L’autunno è arrivato e con esso una buona notizia: per la seconda estate di seguito il Monte Bonifato e la Riserva Naturale Bosco d’Alcamo non sono state date alle fiamme. Non è un caso se questo è avvenuto: anche quest’anno infatti 28 volontari hanno partecipato alla guardianìa antincendio, presidiando il Monte Bonifato in 10 giornate critiche per la presenza di forti venti, per un totale di 58 ore. Dopo che l’anno scorso la Provincia aveva sgomberato la Funtanazza dagli attivisti che avevano dato inizio con successo alla guardianìa popolare, questa estate si è riformato un gruppo di volontari locali che hanno ripreso e proseguito la loro opera.

Persone provenienti da Alcamo, Castellammare, Fraginesi, Calatafimi, Trapani-Erice, nonché da altre regioni, hanno presidiato i territori muniti soltanto di giubbotti catarifrangenti e blocchi di appunti per segnare le targhe dei veicoli, fungendo da deterrente con la loro presenza visibile: nessun incendio è stato appiccato nelle aree protette dalla guardiania. La guardianìa è stata organizzata dal basso, e i risultati ottenuti ne dimostrano l’efficienza, che risulta, nonostante i mezzi limitati, di gran lunga maggiore rispetto a quella istituzionale o a proposte legate all’uso di droni. I volontari hanno inoltre rilevato un cambiamento nella postura delle istituzioni: rispetto all anno scorso, infatti, durante i turni di guardianìa è stata notata una presenza più significativa degli operai forestali, degli addetti della Provincia alla sicurezza del Monte e della Polizia Municipale.

Tuttavia, mentre con il servizio civile e con gli operai della forestale c’è stato spirito di collaborazione, il dialogo con Comune e Provincia non è decollato. “Ci sono cittadine e cittadini che impiegano tempo e energie a titolo volontario e gratuito a favore della comunità, ma ciò non esime in alcun modo le istituzioni dalle loro responsabilità. Il Comune di Alcamo, nonostante il plauso alla nostra attività di guardianìa e le promesse di incontro e mediazione, ha sempre ignorato le nostre numerose PEC, nelle quali abbiamo più volte segnalato la presenza di discariche abusive a valle del Monte Bonifato: questo per quanto il Comune avesse annunciato a inizio stagione l’acquisto di droni per poter controllare il territorio e individuare potenziali inneschi. Di fatto, nonostante le nostre segnalazioni, i cumuli di rifiuti stanno ancora lì, mentre il primo incendio della stagione nella Zona Sasi è proprio partito da una discarica abusiva. Auspichiamo per il futuro una collaborazione reale” afferma Muschio Ribelle, collettivo ecologista siciliano.

“Infine attendiamo ancora una risposta dalla Provincia alle nostre richieste di trasparenza rispetto alla Funtanazza, luogo in cui è nata questa esperienza di guardianìa del Monte Bonifato e che è diventato perciò per molti cittadini e cittadine il simbolo della lotta dal basso agli incendi. Non abbiamo nessuna intenzione di subire passivamente il dolore per tutto ciò che è andato in fumo e di stare a osservare l’inazione di chi dovrebbe proteggere il territorio.” concludono.