Trapani-Catania senza tifosi etnei (nonostante il gemellaggio): i motivi sono altri. Antonini: “è inaccettabile, ennesima sconfitta”

Trapani-Catania del prossimo mercoledì 24 settembre sarà vietata ai tifosi etnei. E’ questa la decisione degli organi competenti, assunta e comunicata nonostante il gemellaggio storico tra le due squadre. E infatti i motivi della scelta non riguardano le due tifoserie, bensì l’ordine pubblico da garantire per via del passaggio dei tifosi etnei da Palermo. Così, scatta il divieto di vendita per i residenti a Catania.

A commentare la notizia con sdegno, sui social, è il presidente del Trapani Valerio Antonini: “Nuovamente i tifosi del Catania che non possono venire a vedere il derby. Una cosa secondo me inaccettabile nel 2025. Tifoserie gemellate. Amicizia storica. Si dovrebbero creare situazioni di garanzia per tutelare lo spettacolo e far arrivare i tifosi passando da Agrigento e non da Palermo. Ma possibile che non si possa fare qualcosa? Per Trapani l’ennesima sconfitta”.