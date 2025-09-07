Tragedia sulla SS106 a Corigliano-Rossano: scontro frontale, muore un 21enne

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte lungo la Strada Statale 106 jonica, nel tratto compreso tra Corigliano-Rossano e Mirto-Crosia, in località contrada Foresta. Erano circa le 2 quando due autovetture, una Mercedes Classe A e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Il bilancio è pesantissimo: ha perso la vita sul colpo Giovanni Iacoi, 21 anni, residente a Mirto-Crosia e alla guida della Fiat Punto. L’altro conducente, un uomo di origine straniera che si trovava al volante della Mercedes, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con le ambulanze, i Carabinieri e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.