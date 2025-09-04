Tragico incidente in Sicilia, 20enne perde la vita volando in un burrone

La vittima è Giuseppe Vinti: il giovane ha perso il controllo della sua auto in contrada Cozzo Tahari, sul posto i Carabinieri

Un ventenne di Raffadali, Giuseppe Vinti, è morto durante la notte a causa di un incidente stradale. Il giovane, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, ha perso il controllo della sua Fiat Punto mentre percorreva contrada Cozzo Tahari nel rione agrigentino di Montaperto precipitando in un burrone.

