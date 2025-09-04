Un ventenne di Raffadali, Giuseppe Vinti, è morto durante la notte a causa di un incidente stradale. Il giovane, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, ha perso il controllo della sua Fiat Punto mentre percorreva contrada Cozzo Tahari nel rione agrigentino di Montaperto precipitando in un burrone.
Tragico incidente in Sicilia, 20enne perde la vita volando in un burrone
La vittima è Giuseppe Vinti: il giovane ha perso il controllo della sua auto in contrada Cozzo Tahari, sul posto i Carabinieri
